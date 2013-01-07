Samsung Galaxy S4, uscita a maggio strategica?

[caption id="attachment_3173" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 in uscita a maggio potrebbe essere il frutto di una mossa strategica da parte della casa produttrice coreana, alla luce degli ottimi risultati che il suo predecessore, il Samsung Galaxy S3, continua ad ottenere in queste settimane, come del resto emerso anche dai primi dati relativi alle vendite nel periodo natalizio. Prendendo per buona l'uscita di Samsung Libano, che, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, assicura la mancata commercializzazione del Samsung Galaxy S4 prima del mese di maggio, appare piuttosto chiaro quale sia il motivo che dovrebbe dare il via allo slittamento dell'appuntamento, che, a detta di moltissimi media coreani, in un primo momento era stato fissato nel mese di aprile. Resta comunque possibile che la sua presentazione possa essere fissata già a marzo, come emerso dal presunto biglietto relativo all'invito ad un evento Samsung, destinato agli addetti ai lavori.