Samsung Galaxy S4, uscita misteriosa: inviti per il 4 marzo?

[caption id="attachment_2978" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, per quanto concerne il tema della sua uscita sul mercato, è letteralmente avvolto nel mistero nel corso degli ultimi giorni. Difficile dire se e quanto questo trend sia voluto dalla casa produttrice, ma l'ultima settimana non ha fatto altro che creare una certa confusione in milioni di utenti che, già adesso, attendono con ansia l'uscita del modello Android più chiacchierato del 2013. [caption id="attachment_3281" align="alignleft" width="150" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Nello specifico, dopo la notizia riportata da Samsung Libano, secondo cui l'uscita del Samsung Galaxy S4 non si sarebbe avuta prima del mese di maggio, in queste ore è spuntato sul web il bigliettino di un fantomatico invito per un evento che, a quanto pare, si terrà il prossimo 4 marzo e che vedrà come protagonista assoluto proprio il Samsung Galaxy S4. Insomma, l'incertezza regna sovrana attorno all'uscita del Samsung Galaxy S4.