Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2: download per i 3

Redazione Avatar

di Redazione

06/01/2013

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 che in queste ore fa finalmente il tanto atteso passo in avanti, per quanto concerne la diffusione dell'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 in Italia, considerando che la casa produttrice ha ufficialmente iniziato il rilascio del download, per quanto concerne i Samsung Galaxy S3 brandizzati 3. Svolta importante, dunque, che conferma lo stesso percorso seguito dal colosso coreano con la propagazione di Android Jelly Bean 4.1.1 ad ottobre, quando il Samsung Galaxy S3 no brand ha dovuto attendere che fossero dapprima completati gli aggiornamenti per le varianti marchiate Vodafone e, appunto, 3. Coloro che intendono andare più a fondo sull'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 per i Samsung Galaxy S3 brandizzati 3, comunque, possono effettuare il download del pacchetto sul proprio pc, accedendo a questo link.

