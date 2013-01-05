Samsung Galaxy S4 in uscita a maggio? Conferma ufficiale
[caption id="attachment_3274" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Samsung Galaxy S4 in uscita sul mercato non prima del mese di maggio, almeno stando a quanto riportato di recente da una fonte ufficiale, come Samsung Libano, che ha deciso di utilizzare il social network Facebook per dire la sua sull'argomento, considerando anche il numero crescente di richieste di informazioni su un argomento di questo tipo. E' estremamente importante sottolineare che, talvolta, anche le singole divisioni possono rilasciare informazioni non veritiere (vedere per credere quanto affermato da Samsung Svezia a settembre, sempre su Facebook, a proposito dell'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean per il Samsung Galaxy S2), ma resta ugualmente interessante il contenuto del feedback postato da Samsung Libano, che non ci ha girato attorno del dichiarare che il Samsung Galaxy S4 non sarà presentato alla stampa prima del mese di maggio.
