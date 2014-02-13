Samsung Galaxy S5, indiscrezioni anche sul prezzo

[caption id="attachment_6628" align="aligncenter" width="276"] Samsung Galaxy S5[/caption] Il Samsung Galaxy S5 è sempre più vicino all’uscita sul mercato, considerando che è ormai ufficiale la presentazione del modello il prossimo 24 febbraio, durante il Mobile World Congress di Barcellona. Ciò non ha impedito ad alcuni addetti ai lavori di avanzare delle ipotesi, a proposito di quello che sarà l’andamento del prezzo del dispositivo, nonostante il fatto che, ad oggi, non si conosca il prezzo di listino per lo stesso Samsung Galaxy S5. Nello specifico, il portale idalo ha condotto un indagine sui suoi predecessori, giungendo alla conclusione che il Samsung Galaxy S5 potrebbe andare incontro ad una riduzione del prezzo di listino pari al 25% nel giro di tre mesi dal lancio ufficiale sul mercato. Sarà questo il destino per il nuovo top di gamma Android?