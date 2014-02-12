Samsung Galaxy S3, l'azienda lavora per migliorare Android 4.3

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Diverse le voci che accompagnano in questi giorni il Samsung Galaxy S3. Se da un lato in molti si chiedono quando sarà possibile toccare con mano l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2, allo stesso tempo va tenuto in considerazione che in tanti sono ancora in attesa di notizie sulla questione dell’aggiornamento Android 4.3 e di sue eventuali migliorie. Interessante, a tal proposito, un feedback emerso all’interno della pagina Facebook di Samsung Italia in settimana:

“Ciao Nicola, grazie per il tuo commento .I nostri sviluppatori sono al lavoro per darti il miglior prodotto possibile. Ti faremo sapere quando sarà disponibile. Grazie per averci scritto!”.

Insomma, a breve potrebbero esserci delle novità anche per chi ha deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3 in Italia.