Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, l'azienda lavora per migliorare Android 4.3

Redazione Avatar

di Redazione

12/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Diverse le voci che accompagnano in questi giorni il Samsung Galaxy S3. Se da un lato in molti si chiedono quando sarà possibile toccare con mano l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2, allo stesso tempo va tenuto in considerazione che in tanti sono ancora in attesa di notizie sulla questione dell’aggiornamento Android 4.3 e di sue eventuali migliorie. Interessante, a tal proposito, un feedback emerso all’interno della pagina Facebook di Samsung Italia in settimana:

“Ciao Nicola, grazie per il tuo commento .I nostri sviluppatori sono al lavoro per darti il miglior prodotto possibile. Ti faremo sapere quando sarà disponibile. Grazie per averci scritto!”.
Insomma, a breve potrebbero esserci delle novità anche per chi ha deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3 in Italia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S5, indiscrezioni anche sul prezzo

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, problemi con l’assistenza per il problema batteria

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015