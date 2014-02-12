Samsung Galaxy S4, problemi con l’assistenza per il problema batteria

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4, come molti sanno, ha vissuto settimane difficili. Diversi utenti hanno segnalato la questione riguardante il “gonfiore” della batteria”, con la divisione italiana che ha assicurato attraverso la propria pagina Facebook, la sostituzione gratuita della stessa. I tempi, però, stanno facendo discutere non poco, con relative lamentele da parte del target in questione. Samsung Italia ha così commentato la faccenda:

“Ciao Stefano, purtroppo i tempi di permanenza sono variabili. Capiamo il tuo feedback e ti consigliamo di rivolgerti al nostro nostro Servizio Clienti Exclusive Club al Numero verde 800578277, su Twitter @SEI_Exclusive o sul sito:http://spr.ly/61825J7o”.

Il caso è sempre aperto, in attesa che i vari centri di assistenza della casa produttrice riescano ad allinearsi sui tempi necessari per ovviare ai problemi segnalati dal target in questione.