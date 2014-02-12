Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, problemi con l’assistenza per il problema batteria

Redazione Avatar

di Redazione

12/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Samsung Galaxy S4 Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4, come molti sanno, ha vissuto settimane difficili. Diversi utenti hanno segnalato la questione riguardante il “gonfiore” della batteria”, con la divisione italiana che ha assicurato attraverso la propria pagina Facebook, la sostituzione gratuita della stessa. I tempi, però, stanno facendo discutere non poco, con relative lamentele da parte del target in questione. Samsung Italia ha così commentato la faccenda:

“Ciao Stefano, purtroppo i tempi di permanenza sono variabili. Capiamo il tuo feedback e ti consigliamo di rivolgerti al nostro nostro Servizio Clienti Exclusive Club al Numero verde 800578277, su Twitter @SEI_Exclusive o sul sito:http://spr.ly/61825J7o”.
Il caso è sempre aperto, in attesa che i vari centri di assistenza della casa produttrice riescano ad allinearsi sui tempi necessari per ovviare ai problemi segnalati dal target in questione.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, l'azienda lavora per migliorare Android 4.3

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S5, scopriamo la possibile versione Premium

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018