Conferme per un bug riguardante il Samsung Galaxy S Advance

Il Samsung Galaxy S Advance, purtroppo, da diverse settimane non ha modo di imbattersi in novità significative, per quanto concerne l'aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2. Come al solito, dalla casa produttrice giunge il feedback diventato ormai un tormentone tra colo che hanno deciso di portarsi a casa lo smartphone, con la promessa di condividere informazioni appena giungeranno segnali dalla divisione centrale di Samsung. Dopo il rilascio avvenuto a fine 2013 per il Samsung Galaxy S Advance no brand distribuito in Italia (tra l'altro, non ancora disponibile via OTA), in questi giorni sono emerse non poche segnalazioni da parte del target in questione, secondo cui è presente come non mai il bug che vede lo smartphone bloccarsi al momento della riproduzione di un video. Samsung, al momento, ha scelto la strada del silenzio.