Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S2, nuova comunicazione di Tim

Redazione Avatar

di Redazione

14/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4130" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 è il protagonista del più grande mistero riguardante l’aggiornamento del sistema operativo Android. In particolare, ancora oggi non vi sono certezze sul fatto che il modello possa effettivamente ricevere il tanto atteso e discusso Android Jelly Bean 4.2.2, considerando anche quanto emerge dalla Rete. In particolare, alcuni utenti hanno chiesto a Tim anche in questi giorni se vi sono delle novità sotto questo punto di vista, ottenendo il solito vago feedback dall’operatore: ad oggi, infatti, la compagnia telefonica non è ancora in grado di affermare con certezza se l’aggiornamento sarà disponibile o meno, alimentando i dubbi degli utenti, ma anche evitando di smentire una soluzione di questo tipo. Quando arriverà una presa di posizione definitiva da parte dell’azienda coreana su questa faccenda?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, una svolta inaspettata da Sprint

Articolo Successivo

Conferme per un bug riguardante il Samsung Galaxy S Advance

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014