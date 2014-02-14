Samsung Galaxy S2, nuova comunicazione di Tim
di Redazione
14/02/2014
[caption id="attachment_4130" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 è il protagonista del più grande mistero riguardante l’aggiornamento del sistema operativo Android. In particolare, ancora oggi non vi sono certezze sul fatto che il modello possa effettivamente ricevere il tanto atteso e discusso Android Jelly Bean 4.2.2, considerando anche quanto emerge dalla Rete. In particolare, alcuni utenti hanno chiesto a Tim anche in questi giorni se vi sono delle novità sotto questo punto di vista, ottenendo il solito vago feedback dall’operatore: ad oggi, infatti, la compagnia telefonica non è ancora in grado di affermare con certezza se l’aggiornamento sarà disponibile o meno, alimentando i dubbi degli utenti, ma anche evitando di smentire una soluzione di questo tipo. Quando arriverà una presa di posizione definitiva da parte dell’azienda coreana su questa faccenda?
