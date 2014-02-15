Samsung Galaxy S4, una svolta inaspettata da Sprint

[caption id="attachment_6312" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe vedere l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2 distribuito già a partire dalla giornata di oggi, almeno per quanto concerne una particolare versione del modello che è in commercio negli Stati Uniti. In particolare, pare che un documento interno da parte della compagnia telefonica Sprint abbia fatto emergere proprio una svolta in queste ore, con il firmware chiamato L720VPUFNAE, fermo restando che una fonte del calibro di SamMobile ha evidenziato che l’update sarà disponibile via OTA solo nel corso dei prossimi giorni. Insomma, al dì là dei dettagli che emergono attraverso il sito vicino a Samsung, appare ovvio che i tempi di attesa di Android Kit Kat 4.4.2 per il Samsung Galaxy S4 siano ormai ridotto all’osso, per la felicità di milioni di utenti.