Samsung Galaxy S5: sì al riconoscimento delle impronte

Importanti novità in casa Samsung: sembra che dall’azienda sud-coreana arrivi la conferma riguardante il nuovo modello di Galaxy S5
, per il quale sarebbe stato dato l’ok sulla presenza del lettore di impronte digitali
. Inizialmente sembrava che tale lettore sarebbe stato integrato sul display dello smartphone, fatto poi totalmente smentito. Ora pare che il dispositivo che potrà leggere le impronte si troverà nel tasto home.
Per attivare il dispositivo si dovrà passare il dito sull’intera superficie del tasto home
, che quindi torna ad essere presente nella nuova versione di Galaxy, proprio come si fa con le tastiere swipe. Il tasto sarà molto sensibile all’umidità
, fatto che impedirà la lettura delle impronte con le dita bagnate: un messaggio avviserà l’utente della necessità di asciugarle per poterle utilizzare.
Ma a cosa servirà questo particolare riconoscimento? Semplicemente si potranno “registrare” fino a 8 diverse impronte digitali
e associare ad ognuna un’app differente, che verrà aperta una volta riconosciuta l’impronta.
Solo una delle impronte, infine, potrà servire per sbloccare il device.