Samsung Galaxy S4, nuova leaked rom Android 4.4.2
di Redazione
17/02/2014
La prima leaked Rom che aggiorna il vostro Samsung Galaxy S4, ad Android, KitKat 4.4.2. La rom resa disponibile dagli sviluppatori da circa un mese nonostante riportasse ancora dei bug che rendevano il sistema instabile, e costringevano lo smartphone al ripristino automatico, si aggiorna.
La nuova release identificata con il codice I9505XXUFNAD rende ulteriormente affidabile rispetto al primo aggiornamento, I9505OXAFNA5, che aveva migliorato le prestazioni del sistema e in particolare del multitasking. La leaked rom potrebbe essere quella definitiva e rappresentare la base su cui costruire quelli che saranno gli aggiornamenti ufficiali, inviati della casa coreana nel vecchio continente.
Ricordiamo che l'istallazione della rom potrebbe comportare un reset del telefono con la conseguente perdita di tutti i dati contenuti in memoria nonché l'invalidazione totale della garanzia. Il download per i file necessari all'istallazione è disponibile al seguente link, previa istallazione di Odin3 in versione 3.09 sul vostro amato Samsung Galaxy S4.
