Android 4.4.2: forse disponibile da fine febbraio per Galaxy S4 e S4 Mini

Arriva Android 4.4.2, il famoso Kitkat, anche per Samsung Galaxy S4 e S4Mini: l’aggiornamento, per questi device, dovrebbe essere rilasciato tra la fine di febbraio e inizi marzo.

Ovviamente negli Stati Uniti la diffusione dell’aggiornamento Kitkat è già partito da qualche tempo anche se, attualmente, non per tutti gli operatori. Questo, tuttavia, ci permette di carpire qualche indiscrezione sulla variazione che Android 4.4.2 porterà nei dispositivi Galaxy S4 e S4Mini.

Nello specifico si parla di migliori prestazioni e di una fluidità maggiore. Si pensa, inoltre, che a modificare saranno la barra delle notifiche e verrà introdotta la funzionalità “multi window”. Non ci sarà, invece, “photoSphere” nella fotocamera.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento sul proprio telefono sarà sufficiente controllare nelle impostazioni. Andando, infatti, impostazioni, info sul telefono, aggiornamenti sistema si potrà scoprire se KitKat è già disponibile.

Attendiamo dunque la fine del mese per toccare con mano le modifiche che verranno introdotte sui dispositivi top di gamma Samsung dal nuovo aggiornamento.