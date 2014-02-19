Samsung Galaxy S Advance e Samsung Galaxy S3, novità su Android 4.4

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption]

Samsung Galaxy S Advance e Samsung Galaxy S3 come sempre tra i modelli più chiacchierati, soprattutto ora che emergono novità ufficiali sull'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.

Samsung USA, infatti, ha pubblicato la lista dei modelli compatibili con l'update e, al contrario di quanto riportato in passato da SamMobile, stavolta il Samsung Galaxy S Advance non è incluso, mentre a sorpresa abbiamo assistito all'apparizione del Samsung Galaxy S3 mini e del Samsung Galaxy S4 mini: