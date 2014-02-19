Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance e Samsung Galaxy S3, novità su Android 4.4

19/02/2014

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption]

Samsung Galaxy S Advance e Samsung Galaxy S3 come sempre tra i modelli più chiacchierati, soprattutto ora che emergono novità ufficiali sull'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.

Samsung USA, infatti, ha pubblicato la lista dei modelli compatibili con l'update e, al contrario di quanto riportato in passato da SamMobile, stavolta il Samsung Galaxy S Advance non è incluso, mentre a  sorpresa abbiamo assistito all'apparizione del Samsung Galaxy S3 mini e del Samsung Galaxy S4 mini:

  •  Galaxy Note 3

  • • Galaxy Note II
  • • Galaxy S4
  • • Galaxy S4 mini
  • • Galaxy S4 Active
  • • Galaxy S4 zoom
  • • Galaxy S III
  • • Galaxy S III mini
  • • Galaxy Mega
  • • Galaxy Light
  • • Galaxy Note 8.0
  • • Galaxy Tab 3
  • • Galaxy Note 10.1
  • • Galaxy Note 10.1 2014 Edition
Samsung Galaxy S4 vicinissimo all'aggiornamento Android 4.4.2: cosa attendersi?

Android 4.4.2: forse disponibile da fine febbraio per Galaxy S4 e S4 Mini

