Samsung Galaxy S4 vicinissimo all'aggiornamento Android 4.4.2: cosa attendersi?

[caption id="attachment_6410" align="aligncenter" width="275"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4, ovviamente, fa parte dell’elenco dei modelli che avranno modo di ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2, alla luce della lista apparsa in questi giorni sulle pagine di Samsung USA. Al dì là dell’elenco in questione, è utile soffermarsi su quelle che saranno le feature associate all’aggiornamento in questione. Secondo l’azienda coreana, nello specifico, andremo incontro ad un nuovo menù, con il quale si potranno gestire più facilmente il GPS, il WiFi e la connessione 3G, con il contemporaneo controllo dell’uso della batteria, in base alle applicazioni che si stanno utilizzando. Anche dal punto di vista dei messaggi faremo significativi passi in avanti, soprattutto dal punto di vista delle emocito e la messaggistica predefinita. Novità nel corso dei prossimi giorni.