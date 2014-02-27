Le cinque caratteristiche che mancano nel Galaxy S5
di Redazione
27/02/2014
- Dimensioni del telefono: si tratta di un telefono molto ingombrante, più grosso del Galaxy S4 a fronte di uno schermo di poco più ampio. Sicuramente si poteva intervenire sulla cornice per ridurre l’ingombro.
- Sistema di stabilizzazione delle immagini: data la fotocamera molto potente sarebbe stato utile integrare il device con un sistema per rendere più stabile lo scatto delle immagini, come già fatto in alcuni cellulari Nokia.
- Altoparlanti stereo: mancano e sarebbero potuti essere integrati nel device come fatto sui cellulari HTC.
- Più RAM: sarebbe stato utile avere una capacità di RAM di almeno 3 GB.
- Lettura delle impronte non SWIPE: si tratta di un sistema, quello SWIPE, che potrebbe rivelarsi poco adatto per la lettura delle impronte.
