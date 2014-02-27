Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Le cinque caratteristiche che mancano nel Galaxy S5

Redazione Avatar

di Redazione

27/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Le cinque qualità che mancano al Galaxy S5 Se siete rimasti delusi dalla presentazione del nuovo device di Samsung ecco qui le cinque caratteristiche avrebbero reso il Galaxy S5 migliore rispetto alla realtà. Presentato al Mobile World Congress di Barcellona lo scorso 24 febbraio 2014 il nuovo smartphone di Samsung avrebbe potuto avere cinque qualità in più che avrebbero reso tale dispositivo migliore.
  1. Dimensioni del telefono: si tratta di un telefono molto ingombrante, più grosso del Galaxy S4 a fronte di uno schermo di poco più ampio. Sicuramente si poteva intervenire sulla cornice per ridurre l’ingombro.
  2. Sistema di stabilizzazione delle immagini: data la fotocamera molto potente sarebbe stato utile integrare il device con un sistema per rendere più stabile lo scatto delle immagini, come già fatto in alcuni cellulari Nokia.
  3. Altoparlanti stereo: mancano e sarebbero potuti essere integrati nel device come fatto sui cellulari HTC.
  4. Più RAM: sarebbe stato utile avere una capacità di RAM di almeno 3 GB.
  5. Lettura delle impronte non SWIPE: si tratta di un sistema, quello SWIPE, che potrebbe rivelarsi poco adatto per la lettura delle impronte.
Staremo a vedere se queste caratteristiche mancheranno davvero agli utilizzatori del nuovo Galaxy S5.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, disponibile l'aggiornamento per i Tre (download)

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S5, il prezzo è un mistero

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S5 Neo, nuova patch sicurezza

Samsung Galaxy S5 Neo, nuova patch sicurezza

19/09/2017

Samsung Galaxy S5 Neo, ecco Nougat!

Samsung Galaxy S5 Neo, ecco Nougat!

29/08/2017

Samsung Galaxy S5 Neo, Nougat a sorpresa

Samsung Galaxy S5 Neo, Nougat a sorpresa

20/07/2017