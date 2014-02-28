Samsung Galaxy S3, disponibile l'aggiornamento per i Tre (download)

[caption id="attachment_5732" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] E’ arrivato anche in Italia l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3, per quanto concerne una particolare versione del Samsung Galaxy S3. Nello specifico, stiamo parlando della versione brandizzata Tre, che, dopo diverse settimane di attesa, finalmente può fare un passo effettuato ad inizio anno dagli altri modelli che sono in commercio in Italia, soprattutto per quanto concerne le varianti no brand e quelle marchiate Vodafone. Al momento sono poche le informazioni emerse a proposito delle caratteristiche dell’aggiornamento. E’ noto, tuttavia, che si tratta del firmware I9300XXUGNA5 e che, allo stesso tempo, al momento risulta disponibile solo via Odin e non via OTA, almeno stando a quanto riportato dai primi utenti che si sono imbattuti nell’update. Insomma, chi vuole scaricare su pc l’aggiornamento, può collegarsi a questa pagina.