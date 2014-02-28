Galaxy Note 2: arriva l’aggiornamento 4.3 anche per Tim
di Redazione
28/02/2014
Si sta concludendo in queste ore la distribuzione dell’aggiornamento per Galaxy Note 2 di Android 4.3 anche nel nostro Paese. Questo soprattutto per i possessori di schede TIM, rimasti tra gli ultimi a poter godere del nuovo aggiornamento. Già Vodafone e Wind, oltre che H3g, hanno utilizzato in precedenza tale aggiornamento. Mancava solo TIM alla lista dei provider distributori della versione 4.3 di Android per Note 2. Non è la prima volta che l’operatore italiano è in ritardo nella distribuzione di aggiornamenti. Nello specifico si tratta dell’aggiornamento per Samsung Galaxy Note 2 con build N7100XXUEMK9 datata 20 novembre. Si tratta di un firmware non recente che ha dato già diversi problemi e bug agli utenti che l’hanno usato. I problemi principali riguardano la durata della batteria scarsa, la poca ricezione del Wi – Fi e numerosi lag. In queste ore dovrebbero arrivare le prime notifiche relative alla disponibilità dell’aggiornamento per Galaxy Note 2.
