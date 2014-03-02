Aggiornamento KitKat 4.4.2 per LG G2: in arrivo in Italia
di Redazione
02/03/2014
Molti sono gli utenti proprietari di un LG G2 ansiosi di ricevere l’aggiornamento Android 4.4.2 KitKat. Come già visto in altri articoli su questo portale questo aggiornamento sta arrivando in questo periodo già per altri device come il Galaxy S4. Alla ribalta delle indiscrezioni che gravitano attorno al mondo degli aggiornamenti Android in questi giorni c’è anche quello dedicato, appunto, al device G2 della LG. Ha fatto parlare molto di sé il firmware rilasciato in Corea, grazie al quale si è già potuto capire qualcosa riguardo alle novità che il nuovo aggiornamento porterà sullo smartphone LG. Comunque in questo ore già alcuni utenti italiani potranno avere il permesso per scaricare il nuovo KitKat per G2 e scoprire se questo update sarà simile a quello rilasciato nel paese asiatico. Per ora è certo che la notifica per l’aggiornamento è arrivata solo per gli utenti clienti di Vodafone, quindi staremo a vedere nelle prossime ore se l’aggiornamento KitKat per LG G2 sarà disponibile anche per i clienti di altri privider.
