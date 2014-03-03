Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, le ultime novità

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede il prezzo calare in modo significativo in questi giorni, considerando che il modello può essere acquistato a condizioni convenienti rispetto agli standard ai quali ci siamo abituato in questi mesi. In particolare, attraverso il sito Cellular-Market, gli utenti interessati al suo acquisto possono procedere con un esborso pari a 349 euro, il più basso di sempre da quando, poco meno di un anno fa, la casa produttrice ha deciso di lanciare il modello sul mercato. Insomma, si comincia a percepire l’effetto Samsung Galaxy S5, considerando che il modello, presentato pochi giorni fa, sarà in arrivo nelle prossime settimane sul mercato, causando in questo modo un abbassamento del prezzo degli altri dispositivi appartenenti a questa famiglia. Staremo a vedere come evolveranno le cose nelle prossime settimane.