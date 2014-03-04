Caricamento...

Samsung Galaxy S3, nuovi dubbi sull'aggiornamento Android 4.4.2

04/03/2014

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrebbe seguire il medesimo percorso del Samsung Galaxy S2, per quanto concerne la questione degli aggiornamenti software. In particolare, come molti stanno, il modello meno recente è da tempo al centro di una serie di congetture che, a conti fatti, hanno portato gli utenti ad essere ancora in attesa di un segnale, relativamente ad Android Jelly Bean 4.2.2. Le ultime notizie provenienti dalla Rete, soprattutto per quanto concerne la Polonia, non sono particolarmente incoraggianti per chi dispone di un Samsung Galaxy S3 e che, allo stesso tempo, sperano di imbattersi in tempi ristretti in Android Kit Kat 4.4.2. Il fatto stesso che l’azienda non dirami comunicazioni ufficiali per sgombrare il campo da ogni dubbio, non è particolarmente incoraggiante per chi ha scelto di puntare sul Samsung Galaxy S3.

