Samsung Galaxy S5 già preordinabile su Amazon

L'ultimo nato della casa coreana, il Samsung Galaxy S5
, è già disponibile in preordine su Amazon Italia al prezzo di 699 euro
. Un costo sicuramente elevato in assoluto ma inferiore a quello praticato in Spagna o in Gran Bretagna, dove la cifra si aggira intorno ai 730 euro, e prenotazione a prezzo minimo garantito
per quando il nuovo gioiellino arriverà finalmente nel nostro Paese. In altre parole, se alla fine il prezzo scelto da Samsung sarà inferiore ai 699 euro, si pagherà automaticamente quella cifra al momento dall'acquisto.
L'offerta del grande marketplace online di Jeff Bezos arriva dalla Germania
, quindi con garanzia pienamente valida in Europa
; l'unica cosa a cui non si può aver diritto è il Club Samsung Exclusive, in compenso lo smartphone è disponibile sia nella versione bianca che in quella nera, con tutte le novità del nuovo modello: display da 5.1 pollici Full HD Super Amoled
, fotocamera da 16 megapixel per registrazione video UHD, processore quad-core a 2,5 Ghz e Android 4.4 già installato. La confezione include il cavo di ricarica
e la guida rapida.
L'altra opportunità, per chi non vuole sborsare una cifra simile sull'unghia, è quella di aspettare che i maggiori operatori della telefonia mobile
rendano pubbliche le loro offerte tariffarie con acquisto a rate o finanziamento
. Per chi vuole farsi un'idea degli abbonamenti attuali, che probabilmente non muteranno per l'S5, c'è il comparatore online di SosTariffe.it.