Samsung Galaxy S2, i segnali contrastanti sull'aggiornamento Android 4.2.2

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530"] Jelly Bean Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2, in questi giorni, continua ad essere uno dei dispositivi più di discussi, tra quelli che possono contare sul sistema operativo Android. Proprio la questione dell’aggiornamento del firmware, infatti, continua a tenere banco, alla luce di segnali contrastanti direttamente dalla Rete. Da un lato, infatti, abbiamo ROM che fanno emergere settimanalmente segnali incoraggianti a chi ha deciso di acquistare un Samsung Galaxy S2, addirittura nella gestione di un aggiornamento del sistema operativo come Android Kit Kat 4.4.2. Eppure, nonostante questo dato, l’azienda continua a non assumere posizioni ufficiali su Android Jelly Bean 4.2.2, mentre l’ormai prossimo lancio sul mercato del Samsung Galaxy S5 lascia intendere che difficilmente il Samsung Galaxy S2 potrà fare ancora dei passi in avanti dal punto di vista software.