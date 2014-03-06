Caricamento...

Samsung Galaxy S4, disponibile un nuovo aggiornamento: primi dettagli

06/03/2014

[caption id="attachment_6464" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Stanno prendendo piede, in queste ore, voci di un presunto aggiornamento software per il Samsung Galaxy S4 no brand, quello maggiormente diffuso nel nostro Paese. Non è ancora chiaro se si tratta del passaggio ad Android Kit Kat 4.4.2 (anche se sono arrivate conferme in tal senso), oppure di Android 4.3, ma l’update è in ogni caso consistente, considerando che siamo oltre i 300 MB. Probabile che l’azienda coreana stia cominciando ad importare sul modello alcune funzionalità specifiche che sono state pensate per il Samsung Galaxy S5 e che, allo stesso tempo, l’aggiornamento in questione cominci ad essere disponibile anche via OTA per coloro che si sono portati a casa il Samsung Galaxy S4 no brand. Non resta che attendere i feedback da parte dei primi utenti che avranno modo di testare il nuovo prodotto software.

