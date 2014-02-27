Samsung Galaxy S5, il prezzo è un mistero

[caption id="attachment_6712" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S5[/caption] Il Samsung Galaxy S5 è al centro di diverse indiscrezioni, per quanto concerne la questione del prezzo. Se da un lato l’azienda non ha ufficializzato quale sarà il suo approccio sotto questo particolare punto di vista, allo stesso tempo va sottolineato che non è scontata una proposta iniziale pari a 699 euro, in linea con gli altri top di gamma che sono stati lanciati sul mercato dalla casa produttrice coreana nel corso degli ultimi anni. Nel dettaglio, è impossibile non prendere in considerazione il fatto che, proprio in queste ore, il Samsung Galaxy S5 è apparso in prevendita al prezzo di 729 euro, fermo restando che potrebbe trattarsi solo di una mossa temporanea da parte di alcuni rivenditori, come nel caso di Amazon. Staremo a vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane.