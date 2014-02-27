Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S5, il prezzo è un mistero

Redazione Avatar

di Redazione

27/02/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_6712" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy S5[/caption] Il Samsung Galaxy S5 è al centro di diverse indiscrezioni, per quanto concerne la questione del prezzo. Se da un lato l’azienda non ha ufficializzato quale sarà il suo approccio sotto questo particolare punto di vista, allo stesso tempo va sottolineato che non è scontata una proposta iniziale pari a 699 euro, in linea con gli altri top di gamma che sono stati lanciati sul mercato dalla casa produttrice coreana nel corso degli ultimi anni. Nel dettaglio, è impossibile non prendere in considerazione il fatto che, proprio in queste ore, il Samsung Galaxy S5 è apparso in prevendita al prezzo di 729 euro, fermo restando che potrebbe trattarsi solo di una mossa temporanea da parte di alcuni rivenditori, come nel caso di Amazon. Staremo a vedere come evolverà la situazione nelle prossime settimane.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Le cinque caratteristiche che mancano nel Galaxy S5

Articolo Successivo

Aggiornamento Kitkat per Galaxy S3 e S4: a quando in Italia?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S5 Neo, nuova patch sicurezza

Samsung Galaxy S5 Neo, nuova patch sicurezza

19/09/2017

Samsung Galaxy S5 Neo, ecco Nougat!

Samsung Galaxy S5 Neo, ecco Nougat!

29/08/2017

Samsung Galaxy S5 Neo, Nougat a sorpresa

Samsung Galaxy S5 Neo, Nougat a sorpresa

20/07/2017