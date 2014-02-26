Caricamento...

Aggiornamento Kitkat per Galaxy S3 e S4: a quando in Italia?

26/02/2014

Aggiornamento KitKat per Samsung Sempre più vicino l’aggiornamento Kitkat per Galaxy S4 e S3 e Galaxy Note 3. L’ultima release di Android, la versione 4.4, sarà infatti disponibile molto probabilmente da marzo per questi device Samsung. Ancora prima, in Italia, sarà rilasciata la versione 4.4 per i Galaxy S4 4G (il GT-I9505). Si pensa che Kitkat per gli smartphone LTE arriverà nel nostro Paese tra la fine di febbraio e inizi marzo. Già pronto per gli Stati Uniti, invece, Android 4.4 per Galaxy S3. I possessori statunitensi di questo smartphone, infatti, potranno installare tale aggiornamento nelle prossime settimane, secondo fonti Samsung. Per l’Italia, invece, non ci sono ancora date certe. Alcuni sostengono, addirittura, che il Galaxy S3 difficilmente potrà sopportare il nuovo aggiornamento per questi di RAM, mentre altri sono favorevoli a considerare l’hardware della terza versione di Galaxy S ancora valido e dunque sufficiente per contenere l’aggiornamento Kitkat. Per vedere Android 4.4 installato sui dispositivi Samsung italiani molto probabilmente dovremo aspettare ancora un mesetto.  
