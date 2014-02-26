Aggiornamento Kitkat per Galaxy S3 e S4: a quando in Italia?

Sempre più vicino l’aggiornamento Kitkat per Galaxy S4 e S3 e Galaxy Note
3. L’ultima release di Android, la versione 4.4
, sarà infatti disponibile molto probabilmente da marzo per questi device Samsung. Ancora prima, in Italia, sarà rilasciata la versione 4.4 per i Galaxy S4 4G (il GT-I9505). Si pensa che Kitkat per gli smartphone LTE arriverà nel nostro Paese tra la fine di febbraio e inizi marzo
.
Già pronto per gli Stati Uniti, invece, Android 4.4 per Galaxy S3
. I possessori statunitensi di questo smartphone, infatti, potranno installare tale aggiornamento nelle prossime settimane, secondo fonti Samsung. Per l’Italia, invece, non ci sono ancora date certe
. Alcuni sostengono, addirittura, che il Galaxy S3
difficilmente potrà sopportare il nuovo aggiornamento per questi di RAM, mentre altri sono favorevoli a considerare l’hardware della terza versione di Galaxy S ancora valido e dunque sufficiente per contenere l’aggiornamento Kitkat.
Per vedere Android 4.4 installato sui dispositivi Samsung italiani molto probabilmente dovremo aspettare ancora un mesetto.