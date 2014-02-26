Samsung Galaxy S3, i motivi per cui è in dubbio l'aggiornamento Android 4.4.2

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Si parla tantissimo, in questi giorni, dei motivi per i quali di recente è stato escluso (almeno per quanto riguarda la Polonia) la possibilità che venga rilasciato l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2 per un modello del calibro del Samsung Galaxy S3. Nonostante manchino ulteriori comunicazioni ufficiali in merito, si è scatenato un vero e proprio putiferio da parte di coloro che si sono portati a casa lo smartphone in questi due anni, considerando che parliamo di oltre sessanta milioni di persone. Nel dettaglio, l’ipotesi portata avanti da alcuni esperti del settore risiede nel fatto che il Samsung Galaxy S3 ha una scarsa capacità, dal punto di vista della memoria RAM. Staremo a vedere cosa ci dirà Samsung Italia a tal proposito.