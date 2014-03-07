Samsung Galaxy S4, prime impressioni su Android Kit Kat 4.4.2

[caption id="attachment_6410" align="aligncenter" width="275"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha fatto un passo molto importante in Italia, considerando che nel nostro Paese l’aggiornamento Android Kit Kat 4.4.2 è stato messo a disposizione anche per la versione maggiormente diffusa del dispositivo, vale a dire quella no brand. Nello specifico, l’update pare cominci ad essere visibile a molti utenti anche nella modalità preferita per l’installazione, vale a dire quella via OTA, almeno stando a diverse segnalazioni che sono emerse in Rete proprio in queste ore. Il download richiede i canonici 10-15 minuti, mentre le primissime impressioni da parte di chi ha avuto modo di provare l’aggiornamento Android Kit Kat a bordo del proprio Samsung Galaxy S4 sembrano essere piuttosto incoraggianti, almeno per quanto riguarda la questione della stabilità e della fluidità.