Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, prime impressioni su Android Kit Kat 4.4.2

Redazione Avatar

di Redazione

07/03/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_6410" align="aligncenter" width="275"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha fatto un passo molto importante in Italia, considerando che nel nostro Paese l’aggiornamento Android Kit Kat 4.4.2 è stato messo a disposizione anche per la versione maggiormente diffusa del dispositivo, vale a dire quella no brand. Nello specifico, l’update pare cominci ad essere visibile  a molti utenti anche nella modalità preferita per l’installazione, vale a dire quella via OTA, almeno stando a diverse segnalazioni che sono emerse in Rete proprio in queste ore. Il download richiede i canonici 10-15 minuti, mentre le primissime impressioni da parte di chi ha avuto modo di provare l’aggiornamento Android Kit Kat a bordo del proprio Samsung Galaxy S4 sembrano essere piuttosto incoraggianti, almeno per quanto riguarda la questione della stabilità e della fluidità.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento KitKat per Galaxy S4: ecco le impressioni sugli smartphone no brand

Articolo Successivo

Presto l’aggiornamento KitKat anche per Galaxy S4 Mini

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018