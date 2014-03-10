Samsung Galaxy S3 più vicino all'aggiornamento Kit Kat?
di Redazione
10/03/2014
[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Potremmo essere vicini ad una svolta per quanto riguarda uno smartphone ancora molto popolare, come il Samsung Galaxy S3. A quanto pare, infatti, la casa produttrice coreana sta testando in questi giorni l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2 a bordo di un modello collocato spesso e volentieri sul suo stesso livello, vale a dire il Samsung Galaxy Note 2, con un update pensato anche per importare alcune feature proprie del Samsung Galaxy Note 3. Si tratta di un passo molto importante, in quanto l’azienda potrebbe finalmente iniziare a concentrarsi anche sullo sviluppo di un dispositivo ancora molto apprezzato da parte degli utenti, come nel caso dello stesso Samsung Galaxy S3. Per ora, da Facebook, nessuna comunicazione ufficiale, ma la situazione potrebbe sbloccarsi a stretto giro.
