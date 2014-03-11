Caricamento...

Samsung Galaxy S3, cambia il prezzo più basso sul web

11/03/2014

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 continua a presentare occasioni davvero interessanti, per quanto concerne la questione del prezzo più basso applicato al modello all’interno delle varie piattaforme web. A quanto pare, infatti, l’arrivo di nuovi prodotti nel panorama del settore smartphone ha avuto una certa incidenza sulla pianificazione delle offerte per il device, al punto che, da alcuni giorni a questa parte, è possibile portarsi a casa il dispositivo con un esborso pari a 230 euro. E’ la migliore proposta di sempre, da quando nel maggio del 2012 abbiamo assistito al lancio ufficiale dello smartphone sul mercato, quasi ad evidenziare il fatto che l’arrivo sulla scena del Samsung Galaxy S5 avrà modo di generare interessanti offerte anche per il modello lanciato sul mercato un paio d’anni fa, per la gioia di chi cerca l’occasione.

