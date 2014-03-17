Samsung Galaxy S3 protagonista di nuove offerte

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 a prezzo basso torna a far parlare di sé. In questi giorni, infatti, abbiamo assistito ad una vera e propria proliferazione di offerte interessanti, che ormai consentono di acquistare il dispositivo a livelli di costo davvero interessanti per chi ancora non si è deciso a portarsi a casa il popolare modello che, tra l’altro, tra poche settimane dovrebbe ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2. In particolare, chi vuole fare questo step può farlo con impegno pari a circa 230 euro, ma la sensazione è che la situazione possa ulteriormente migliorare tra poche settimane, quando arriverà sul mercato il nuovo Samsung Galaxy S5, con tutto ciò che ne consegue sul prezzo del Samsung Galaxy S4 e sullo stesso Samsung Galaxy S3.