Aggiornamento Samsung Galaxy S4 mini e dintorni

[caption id="attachment_6860" align="alignnone" width="300"] Samsung Galaxy S4-Mini[/caption] L’Aggiornamento del Samsung Galaxy S4 mini è sempre stato richiesto, soprattutto quello dell’Android 4.4.2 KitKat. Ormai però questo momento dovrebbe essere molto vicino in quanto la stessa casa sudcoreana ha dichiarato che l’aggiornamento una volta fatto per i Samsung Galaxy S3, sarà subito applicato al mini del penultimo arrivato in casa Samsung. Si prospetta quindi che questo aggiornamento possa arrivare tra gli ultimi giorni di Aprile e i primi di Maggio ma a breve tutto questo sarà confermato. Sono molte le polemiche che hanno in questi giorni colpito l’aggiornamento 4.4.2 dei diversi smartphone della casa sudcoreana e tra questi non c'è solo il Samsung Galaxy S4 ma c’è anche il Samsung Galaxy S3. Tutto questo perché c’è l’ipotesi che questo aggiornamento non avvenga per tutti i cellulari, ma solo per quelli con 2 giga di RAM, questo però potrebbe essere un problema in casa Samsung, in quanto molti dei clienti sono in possesso di questo “Big Brother” degli altri in uscita e quindi tener fuori uno dei device più venduti non sarebbe una bella mossa, poiché potrebbe non solo compromettere il nome dell’azienda ma anche portare diversi amanti del settore ad abbandonare l’ormai noto marchio, solo per aver dovuto rinunciare ad un semplice aggiornamento del software. Dunque non resta che attendere le conferme in casa Samsung.