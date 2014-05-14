Caricamento...

Lettore delle impronte digitali anche su Samsung Galaxy S5

Redazione Avatar

di Redazione

14/05/2014

[caption id="attachment_6712" align="alignnone" width="300"]Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy S5[/caption] Il nuovo Samsung Galaxy S5 oltre alle tante funzionalità ha anche quella di leggere le impronte digitali, cosa molto simile a quella dell’avversario iPhone 5. Questo lettore però è stato migliorato per permettere maggiore precisione, in modo tale da poter sfruttare il riconoscimento automatico dell’utente che possiede lo smartphone e ovviamente abilitarlo all’accesso delle sue app e quant’altro, presenti sul proprio dispositivo. Dunque la rivalità tra Apple e Samsung continua e i miglioramenti delle due aziende aiutano si la competizione, ma a sua volta incrementa anche la volontà degli utenti a provare queste nuove funzionalità e aggiornamenti presenti sui dispositivi. Inoltre il riconoscimento avverrà sul tasto Home del Samsung Galaxy S5 e non sullo schermo touch, dunque questo tasto resterà come è sempre stato senza avere cambiamenti, solo che riuscirà a leggere le impronte digitali. Il riconoscimento avverrà poggiando il polpastrello sul pulsante dall’alto verso il basso, facendo così avvenire la scansione dell’impronta. Possono essere registrate fino a 8 impronte e questo è un qualcosa di davvero importante poiché permette di avere maggiore sicurezza sui propri dispositivi, che fino ad ora non c’era ancora, o almeno c’era ma non così impostata. Quindi la Samsung è in continua evoluzione per regalare maggiori e piacevoli esperienze ai propri utenti.

Redazione Avatar

Redazione

