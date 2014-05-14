Caricamento...

Samsung Galaxy K Zoom in Italia a giugno a 499 euro

14/05/2014

galaxy k zoomPresentato due settimane fa, il nuovo Samsung Galaxy K Zoom sta per arrivare sul mercato italiano. Secondo quanto sta emergendo in queste ore, il nuovo device portatile di Samsung verrà infatti venduto a fine giugno nel nostro Paese al prezzo di 499 euro: quanto basta per solleticare l'attenzione di tutti gli anticipati fan di questo nuovo telefonino, caratterizzato da una straordinaria qualità della fotocamera. Il Galaxy K Zoom è infatti un dispositivo dotato dello stesso hardware del Galaxy Note 3 Neo ma, ulteriormente, in grado di vantare una fotocamera che può proporre uno zoom ottico da 10X e un obiettivo da 20,7 Megapixel. Un device che abbiamo più volte chiamato come "cameraphone" e potrebbe soddisfare le aspettative dei maniaci delle fotografie. Per quanto concerne il lancio commerciale del cameraphone di Samsung, è prevista la pubblicazione dello smartphone sul mercato italiano entro la fine di giugno. Manca ancora una data ufficiale, ma il conto alla rovescia è già partito...
