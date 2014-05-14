Samsung Galaxy K Zoom in Italia a giugno a 499 euro

Presentato due settimane fa, il nuovosta per arrivare sul mercato italiano. Secondo quanto sta emergendo in queste ore, il nuovo device portatile di Samsung verrà infatti venduto a fine giugno nel nostro Paese al prezzo di 499 euro: quanto basta per solleticare l'attenzione di tutti gli anticipati fan di questo nuovo telefonino, caratterizzato da una straordinaria qualità della fotocamera. Ilè infatti un dispositivo dotato dello stesso hardware delma, ulteriormente, in grado di vantare una fotocamera che può proporre uno zoom ottico da 10X e un obiettivo da 20,7 Megapixel. Un device che abbiamo più volte chiamato come "cameraphone" e potrebbe soddisfare le aspettative dei maniaci delle fotografie. Per quanto concerne il lancio commerciale del cameraphone di Samsung, è prevista la pubblicazione dello smartphone sul mercato italiano entro la fine di giugno. Manca ancora una data ufficiale, ma il conto alla rovescia è già partito...