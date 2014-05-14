Samsung Galaxy S5, resistente anche in lavatrice

[caption id="attachment_7068" align="alignnone" width="300"] Samsung Galaxy S5[/caption] Il Samsung Galaxy S5 con tutte le sue funzionalità è stato testato nei minimi particolari, e si evince addirittura che è resistente anche in lavatrice. Questa è una notizia importante ma anche sorprendente, in quanto nessun dispositivo ha mai resistito all’acqua per così tanto tempo, inoltre ad una profondità così elevata, poiché è stato testato sia in piscina e sia in una lavatrice in funzione. I test sono sempre effettuati in modo estremo per permettere di vedere la capacità funzionale di un dispositivo anche in condizioni estreme, ma questo non significa che bisogna sempre effettivamente darsi al fai da te con le prove. Si rischierebbe di rovinare non solo il dispositivo ma anche di incombere in spiacevoli sorprese, dunque è consigliato di non correre troppi rischi. Il Samsung Galaxy S5 dunque è uno degli smartphone più attesi dagli utenti e sicuramente uno dei più ricchi di funzionalità e caratteristiche, ma ovviamente bisogna sempre prestare attenzione a questo gioiello e tenerne cura poiché non si sa mai come potrebbe reagire ad alcuni test fai da te. Intanto è confermato che si può immergere fino ad un metro di profondità in acqua e per ben 30 minuti. Inoltre dalle prime persone che l’hanno acquistato arrivano altre notizie e dunque non resta che leggere anche recensioni di chi già lo possiede.