Galaxy S4, ecco dove acquistarlo con i prezzi migliori

di Redazione

13/05/2014

s4miniIl Galaxy S4 è stato "soppiantato" dal nuovo S5, ma la sua qualità lo rende ancora uno smartphone preferito da tante persone che non necessitano degli ultimi ritrovati dell'S5, e preferiscono "accontentarsi" (il virgolettato è d'obbligo, visto e considerato che stiamo parlando di un prodotto di fascia top) di un dispositivo mobile eccellente, con prezzi in attuale discesa. A proposito di prezzi, sul web ci sono tanti store online che riescono a proporre questo dispositivo a condizioni economiche particolarmente interessanti, Su Pixmania, ad esempio, abbiamo trovato un Galaxy S4 Bianco, 16 Gb, a 434 euro. Prezzo più basso da CPDistribution (390 euro comprensive di spese di spedizione) mentre da Biemmeshop il Galaxy S4 Bianco - con garanzia europea - è disponibile a 340 euro. Ricche sono anche le proposte su eBay: l'imbarazzo della scelta, tra venditori professionali e non, è evidente. I prezzi oscillano mediamente tra i 350 e i 380 euro. Come sempre, massima attenzione alle condizioni di vendita e alle garanzie ottenute!
