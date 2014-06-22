My Tracks utile per condividere i propri percorsi con gli amici

[caption id="attachment_7539" align="alignnone" width="300"] My Tracks[/caption] My Tracks è un'applicazione per i dispositivi Android che registra il percorso, la velocità, la distanza e il dislivello mentre l'utente cammina, corre, va in bicicletta o fa qualsiasi altra cosa all'aperto. Durante la registrazione, si può tranquillamente visualizzare i dati in tempo reale, annotare il percorso e ascoltare annunci vocali a intervalli regolari sui dati che vengono registrati. My Tracks consente inoltre di sincronizzare e condividere i percorsi in Google Drive. Per quanto riguarda la condivisione, si puo' condividere percorsi con amici e vedere i percorsi che i propri amici hanno condiviso oppure rendere pubblici i percorsi condividerne l'URL tramite Google+, Facebook, Twitter e tanto altro. Oltre a Google Drive, si puo' anche esportare i percorsi in Google Maps Engine, Fogli Google o dispositivi di memorizzazione esterni. E' utilizzatto il sensore GPS nel dispositivo per registrare statistiche geografiche e sulla velocità, ma l'applicazione si sincronizza anche con sensori biometrici di terze parti, tra cui: Cardiofrequenzimetro Bluetooth Zephyr HxM, Cardiofrequenzimetro Bluetooth Polar WearLink, Cardiofrequenzimetri e misuratori di distanza ANT+; che però richiede un cellulare che abbia la tecnologia ANT. Tra le altre novità invece è possibile esportare in Google Maps Engine i propri dati e rimuovere l'esportazione nelle Google Fusion Tables e in Google Maps.