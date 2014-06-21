Galaxy Note 4 disponibile in 22 versioni?
21/06/2014
[caption id="attachment_7469" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption] Secondo quanto sta emergendo in queste ultime ore, il Galaxy Note 4 potrebbe essere rilasciato in ben 22 versioni differenti. Il nuovo smartphone / phablet di casa Samsung dovrebbe pertanto poter accontentare tutti i consumatori, che all'interno di un vasto portafoglio di combinazioni potranno facilmente selezionare la versione "preferita". Ad ogni modo, se 22 versioni possono sembrare tante, basti considerare la possibilità di poter fruire delle migliori combinazioni di colore, di memoria e di brandizzazione (alcune versioni sembrano essere legate a specifici operatori telefonici). Il passo in avanti sembra comunque essere notevole: il predecessore del Galaxy Note 4, il Galaxy Note 3, era stato reso disponibile in 8 diverse versioni.
