Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Galaxy Note 4 disponibile in 22 versioni?

Redazione Avatar

di Redazione

21/06/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7469" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Note 4 Samsung Galaxy Note 4[/caption] Secondo quanto sta emergendo in queste ultime ore, il Galaxy Note 4 potrebbe essere rilasciato in ben 22 versioni differenti. Il nuovo smartphone / phablet di casa Samsung dovrebbe pertanto poter accontentare tutti i consumatori, che all'interno di un vasto portafoglio di combinazioni potranno facilmente selezionare la versione "preferita". Ad ogni modo, se 22 versioni possono sembrare tante, basti considerare la possibilità di poter fruire delle migliori combinazioni di colore, di memoria e di brandizzazione (alcune versioni sembrano essere legate a specifici operatori telefonici). Il passo in avanti sembra comunque essere notevole: il predecessore del Galaxy Note 4, il Galaxy Note 3, era stato reso disponibile in 8 diverse versioni.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

My Tracks utile per condividere i propri percorsi con gli amici

Articolo Successivo

Nuova immagine per il Samsung Galaxy F

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018