Galaxy Wear per Galaxy S4 presentato il 25 giugno

[caption id="attachment_5786" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S4[/caption] Manca poco alla presentazione della nuova abbinata Samsung Galaxy S4 - Galaxy Wear o, se preferite, l'ex smartphone di fascia top di Samsung, e il nuovo smartwatch che - affermano le principali indiscrezioni diffuse nelle ultime ore - sarebbe nato dalla collaborazione (stretta) tra Google e la società sudcoreana. Un'ipotesi che per il momento è solo tale, visto e considerato che non disponiamo di alcuna certezza, ma che a ben vedere non sarebbe certamente assurda, considerato che in passato le due compagnie hanno cooperato a lungo insieme (non ultima la produzione del Samsung Galaxy Nexus). Per quanto concerne l'abbinamento, ricordiamo come il Galaxy S4 sia comunque già abbinabile ai modelli Gear di prima e di seconda generazione. La nuova vendita in bundle potrebbe tuttavia riservare delle gradite sorprese: non ci rimane che attendere il 25 giugno per poterne sapere di più, e mettere mani e occhi sul nuovo device!