Galaxy Note 4, nuove ufficiose conferme sulla fotocamera da 12 MP

Redazione Avatar

di Redazione

29/06/2014

[caption id="attachment_7216" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Note 4 Samsung Galaxy Note 4[/caption] Dopo che negli scorsi giorni era stata paventata la possibilità che il nuovo phablet di casa Samsung non adottasse più l'idea di allestire una fotocamera da 16 MP, "accontentandosi" di una da 12 MP, gli appassionati dei prodotti della compagnia sudcoreana hanno rincorso ogni "spiraglio" e ogni parvenza di notizia al fine di saperne davvero di più. Ebbene, sebbene - come noto - manchino le conferme ufficiali, fonti molto prossime ai vertici societari avrebbero spifferato ai media coreani che effettivamente il Galaxy Note 4 non adotterà la super fotocamera da 16 MP, optando per una risoluzione totale da 12 MP. Una scelta che abbasserà la qualità fotografica, e farà certamente storcere il naso ai seguaci di Samsung, ma che è comunque accompagnata dalla garanzia relativa alla presenza dello stabilizzatore ottico d'immagini, che potrebbe pertanto assicurare un livello tecnico più che soddisfacente. Voi che ne pensate? Considerate indispensabili i 16 MP?

