Galaxy Note 4, nuove ufficiose conferme sulla fotocamera da 12 MP
di Redazione
29/06/2014
[caption id="attachment_7216" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption] Dopo che negli scorsi giorni era stata paventata la possibilità che il nuovo phablet di casa Samsung non adottasse più l'idea di allestire una fotocamera da 16 MP, "accontentandosi" di una da 12 MP, gli appassionati dei prodotti della compagnia sudcoreana hanno rincorso ogni "spiraglio" e ogni parvenza di notizia al fine di saperne davvero di più. Ebbene, sebbene - come noto - manchino le conferme ufficiali, fonti molto prossime ai vertici societari avrebbero spifferato ai media coreani che effettivamente il Galaxy Note 4 non adotterà la super fotocamera da 16 MP, optando per una risoluzione totale da 12 MP. Una scelta che abbasserà la qualità fotografica, e farà certamente storcere il naso ai seguaci di Samsung, ma che è comunque accompagnata dalla garanzia relativa alla presenza dello stabilizzatore ottico d'immagini, che potrebbe pertanto assicurare un livello tecnico più che soddisfacente. Voi che ne pensate? Considerate indispensabili i 16 MP?
Articolo Precedente
Galaxy S5 Sport: a quando la vendita fuori dagli States?
Articolo Successivo
Galaxy S5 e Note 3, 21 giorni di prova per valutare l'acquisto
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018