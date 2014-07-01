Samsung presenta i Gear VR all'IFA 2014

[caption id="attachment_7655" align="alignleft" width="300"] Samsung Gear VR[/caption]Manca solamente una conferma ufficiale, ma tutti gli indizi sembrano suggerire che al prossimo IFA 2014 di Berlino Samsung possa presentare i nuovi Gear VR, gli occhiali per la realtà virtuale con i quali il produttore sudcoreano desidera poter conquistare nuove quote di mercato tra i device intelligenti, facendo altresì da apripista in uno dei segmenti che nei prossimi anni si preannunciano più dinamici. Stando a quanto noto, gli occhiali consentono di utilizzare un dispositivo Galaxy mediante cavo USB 2.0, con un effetto realtà virtuale ottenuto mediante monitoraggio della testa. Appoggiandosi al dispositivo principale, Samsung è così riuscita a tagliare costi di produzione e di sviluppo: sebbene non si sappiano ancora quali saranno i prezzi di disponibilità sul mercato, il gadget non dovrebbe costare quanto si ritiene. Insomma, l'evento IFA 2014 di Berlino si preannuncia straordinariamente ricco. Quale è il prodotto che attendete con maggiore impazienza?