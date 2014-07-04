Caricamento...

Galaxy Gear? È inutile (dice il co-fondatore di Apple!)

04/07/2014

[caption id="attachment_7405" align="alignleft" width="300"]Samsung Gear 2 Samsung Gear 2[/caption]Durissimo parere di Steve Wozniak, co-fondatore di Apple, sul Galaxy Gear. Secondo quanto afferma un esponente certamente di rilievo del mondo dell'informatica, il Galaxy Gear sarebbe portatore di una tecnologia "tristemente inadeguata". "E' stato l'unico prodotto tecnologico che ho comprato per provarlo e l'ho gettato via dopo mezza giornata" - ha dichiarato Wozniak - "L'ho venduto su eBay perchè inutile, serviva a troppo poco per risultare conveniente (...) Dovevi tenerlo vicino all'orecchio per parlare, e cose del genere". Ad ogni modo, nonostante l'esperienza negativa con tale device indossabile, Wozniak ha dichiarato di non considerare affatto finito il mondo dei dispositivi smart indossabili, ricordando che la sua esperienza con i Google Glass è stata "piacevole", pur segnalando che "potrebbero non essere così utili, proprio come gli smartwatch non sono utili abbastanza per coinvolgere le masse di cui hanno bisogno per andare avanti".

