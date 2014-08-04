Caricamento...

Nuovo spot da sogno per l'iPhone 5s

Redazione Avatar

di Redazione

04/08/2014

iPhone 5sPer l’iPhone 5s è stato presentato un nuovo spot che è dedicato ai sogni dove la Apple allarga così gli orizzonti dell’azienda e dei suoi utenti. All’interno di questo spot infatti vi sono non solo i sogni ma anche gli obiettivi personali della stessa azienda da Cupertino, che sono stati resi possibili proprio grazie allo smartphone in questione. Si chiama proprio Dreams e si concentra sull’utilità del dispositivo per raggiungere degli obiettivi e il tutto è accompagnato dal brano musicale When I Grow Up di Jennifer O’ Connor. Ci sono ricercatori della Apple che analizzano la forza del vento e le variabili meterologiche grazie al dispositivo Apple iPhone 5S e tantissimo altro ancora tra cui anche un medico che interagisce con i pazienti grazie alle diverse funzionalità dello smartphone. Quindi tutto questo per sottolineare non solo il miglioramento della propria vita grazie ad un semplice dispositivo, ma anche per rendere nota la precisione professionale e per far comprendere a tutti quanto sia importante accontentare gli utenti e crescere nel settore della tecnologia e non solo. Dunque con questo spot la società californiana vuole far emergere quanto sia legata ai suoi clienti e al suo lavoro, cercando di migliorarlo sempre al massimo.
