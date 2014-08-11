Caricamento...

Samsung registra Galaxy Note Edge

11/08/2014

[caption id="attachment_7469" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Note 4 Samsung Galaxy Note 4[/caption]Samsung ha registrato il marchio Galaxy Note Edge: quanto basta per sollevare numerose indiscrezioni sulla natura della registrazione di tale brand, probabilmente anticamera del lancio di un nuovo dispositivo appartenente alla serie dei phablet Note. Che si tratti del lancio di un nuovo dispositivo da affiancare all'imminente Note 4, non è ancora detto. Tuttavia, gli indizi sembrano suggerirlo: da diverso tempo, infatti, si narra della possibile commercializzazione di una seconda variante del Note 4, e il brand Note Edge potrebbe indicare proprio questa versione alternativa del prossimo phablet della casa sudcoreana. Sempre secondo a quanto affermano i rumors (forse!) più accreditati, potrebbe altresì trattarsi del primo device Samsung con display flessibile, e con schermo esteso su tre lati. Al momento naturalmente non esistono conferme ufficiali e, forse, fino al momento del lancio del Note 4 non si saprà nient'altro. Non ci resta quindi che attendere... con un pizzico di impazienza!

