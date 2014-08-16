Con il Note 4 si avvicinano anche i Gear VR

[caption id="attachment_7655" align="alignleft" width="300"] Samsung Gear VR[/caption]Preannunciati qualche settimana fa (anche su questo sito), i Gear VR stanno per diventare una gradevole realtà commerciale. Si tratta, come noto, di auricolari virtuali che dovrebbero poter consentire un ampliamento della realtà intorno all'utente, e che potranno essere fruiti attraverso un design modulare, inglobando al proprio interno lo smartphone che si intende connettergli mediante USB 3.0. La vendita dei Gear VR sarà probabilmente effettuata contemporaneamente al primo lancio del Galaxy Note 4, il nuovo phablet di Samsung che sarà presentato all'interno di un evento precedente all'IFA di Berlino (qualche giorno prima, o il giorno prima). Oltre al Galaxy Note 4 e ai Gear VR troverà probabilmente spazio anche il Gear Solo, un nuovo smartwatch di Samsung che sarà caratterizzato dalla possibilità di poter utilizzare una SIM per effettuare e ricevere chiamate senza necessità di ricorrere a un dispositivo esterno da connettergli in bluetooth. Una vera e gioia per gli amanti del fitness & co., no?