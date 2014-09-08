Samsung Galaxy Note 4 disponibile dal 10 ottobre?
di Redazione
08/09/2014
[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]Secondo quanto affermano le ultime indiscrezioni, il Samsung Galaxy Note 4 dovrebbe essere disponibile sul mercato italiano a partire dal 10 ottobre, replicando quindi una data che dovrebbe essere la medesima per tutti i principali mercati del vecchio Continente. Il lancio sul mercato dovrebbe pertanto avvenire a poco più di un mese dalla data di presentazione: non certamente un record per i prodotti Samsung, che precedentemente erano stati lanciati ben prima dei 30 giorni dalla presentazione, sfruttando quindi un entusiasmo di brevissimo termine. Ricordiamo altresì che il Samsung Galaxy Note 4 dovrebbe essere lanciato contemporaneamente (ma non su tutti i mercati) al Galaxy Note Edge, uno smartphone simile al Note 4, ma con la presenza di un piccolo display laterale che può offrire l'esperienza di uno schermo assistente, proponendo nel display laterale una sorta di "barra delle notifiche", potenzialmente fruibile. Che ne pensate? Farete vostro il Galaxy Note 4 al day-one?
