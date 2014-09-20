Code chilometriche per il nuovo iPhone 6
di Redazione
20/09/2014
Come si prospettava, l'iPhone 6 è un dispositivo che ha suscitato molto interesse da parte degli utenti che hanno già creato delle enormi file dinanzi agli Apple Store. Tutte queste notizie derivano dall'Australia, dal Canada e dagli USA e tutto questo solo per i nuovi dispositivi. I melafonini in Italia devono ancora arrivare ma sicuramente anche nella nostra nazione ci saranno delle code lunghissime nonostante il prezzo elevato dei gioielli della Apple. Tutto questo è sicuramente merito del design ultrasottile e degli schermi più grandi rispetto al solito, quindi due fattori importantissimi per le vendite. Gli esemplari disponibili sono infatti limitati mentre i preordini sono stati già esauriti e dunque non tutti riusciranno ad avere questo gioiello subito, ed è proprio per questo motivo che si sono create queste file chilometriche al di fuori degli Apple Store. Non resta altro quindi che attendere l'uscita anche in Italia per poi scoprire cosa accadrà, ma sicuramente l'iPhone 6 farà la sua figura e gli utenti anche Italiani non potranno fare a meno di acquistarlo. Le caratteristiche inoltre sono molteplici grazie all'aggiornamento del sistema operativo, passando così da iOS 7 fino ad arrivare ad iOS 8.
Articolo Precedente
Samsung "spiega" il Bluetooth Level Box Mini
Articolo Successivo
Microsoft aggiorna One Note per iOS8
Redazione