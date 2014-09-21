Samsung "spiega" il Bluetooth Level Box Mini

[caption id="attachment_7021" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Tab S[/caption]Recentemente Samsung ha pubblicato una infografica con la quale cerca di illustrare qualche fondamentale caratteristica di utilizzo del suo Bluetooth Level Box Mini, uno speaker senza fili, particolarmente curato nella facilità d'uso e nel design, che potrebbe accompagnare gli acquisti di tantissimi device della stessa compagnia asiatica. Nell'infografica Samsung ricorda come il device sia oggi disponibile in quattro diversi colori (blu, blu/nero, rosso, argento), e come sia gestibile attraverso soli quattro pulsanti: con il primo si potrà mettere in play o in stop, o avanzare di traccia, o usare la funzione S-Voice; con il secondo e il terzo si utilizzerà il controllo del volume, mentre con il quarto si accenderà o si spegnerà l'apparecchio. Il tutto, in soli 156 mm di lunghezza, 50 mm di spessore e 66 mm di altezza, oltre a un peso davvero irrisorio (392 grammi).