Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung "spiega" il Bluetooth Level Box Mini

Redazione Avatar

di Redazione

21/09/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7021" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Tab S Samsung Galaxy Tab S[/caption]Recentemente Samsung ha pubblicato una infografica con la quale cerca di illustrare qualche fondamentale caratteristica di utilizzo del suo Bluetooth Level Box Mini, uno speaker senza fili, particolarmente curato nella facilità d'uso e nel design, che potrebbe accompagnare gli acquisti di tantissimi device della stessa compagnia asiatica. Nell'infografica Samsung ricorda come il device sia oggi disponibile in quattro diversi colori (blu, blu/nero, rosso, argento), e come sia gestibile attraverso soli quattro pulsanti: con il primo si potrà mettere in play o in stop, o avanzare di traccia, o usare la funzione S-Voice; con il secondo e il terzo si utilizzerà il controllo del volume, mentre con il quarto si accenderà o si spegnerà l'apparecchio. Il tutto, in soli 156 mm di lunghezza, 50 mm di spessore e 66 mm di altezza, oltre a un peso davvero irrisorio (392 grammi).

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung, annunciato ufficialmente il Galaxy Mega 2

Articolo Successivo

Code chilometriche per il nuovo iPhone 6

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018