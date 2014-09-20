Microsoft aggiorna One Note per iOS8

[caption id="attachment_8061" align="alignleft" width="300"] One Note[/caption] Microsoft ha finalmente presentato One Note per iOS 8 ed è la nuova versione per iPhone ed iPad di One Note che ora supporta ufficialmente il nuovo sistema. Tutto questo è stato effettuato per consentire di avere l'aggiornamento anche sui nuovi dispositivi creati dalla Apple. Ad annunciare la situazione è stata la stessa Microsoft con il rilascio di un video che permette non solo di dare uno sguardo alla situazione e alle diverse funzionalità, ma anche di consentire agli utenti di poterne comprendere le positività. Una di queste riguarda la funzionalità denominata Share Extension che consente agli utenti di salvare una pagina durante la navigazione e il tutto direttamente dall'interfaccia del broswer Safari e lo stesso potrà avvenire anche per le immagini, i messaggi e gli allegati delle email. In ognuna di queste situazioni inoltre, si può tranquillamente scegliere liberamente a destinazione degli elementi, quindi in quale cartella salvarli o anche se si vuole metterli sul desktop per averli a portata di mano. Non resta altro che visionare il video e iniziare a conoscere le diverse funzionalità disponibili del nuovo One Note per i dispositivi Apple che supportano il sistema operativo iOS 8. Reso quindi disponibile proprio per consentire il funzionamento sui dispositivi.