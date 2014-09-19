Ecco le caratteristiche del Moto X

[caption id="attachment_8387" align="alignleft" width="300"] Moto X[/caption] Il nuovo Moto X è stato annunciato, e le prime recensioni sono estremamente positive. L'anno scorso ha anche avuto simili elogi, ma non ha venduto particolarmente bene. Tuttavia, quest'anno la Motorola dovrebbe essere venduta a Lenovo, dove le sue prestazioni saranno sicuramente migliorate più di quelle che ha avuto sotto amministrazione di Google. Il nuovo dispositivo ha una serie di caratteristiche aggiornate. Diamo un'occhiata alle tante caratteristiche più interessanti del nuovo Moto X. Quest’ultimo può ascoltare i comandi tutto il tempo, anche durante lo stand by. Questo è uno delle grandi differenze dagli altri dispositivi Android, in grado di rispondere solo ai comandi vocali quando sono attivi. Piuttosto che dire "OK Google", è possibile scegliere il proprio comando personalizzato quando si progetta con un telefono in Moto Maker o nelle impostazioni del dispositivo. Avere un unica frase di lancio in Moto Voice è grande come più dispositivi iniziano guadagnando la capacità di ascoltare per "OK Google. La caratteristica più innovativa è senza dubbio questa ma non bisogna dimenticare che ci sono anche oltre al Moto Voice, anche il Moto Display, il Moto Assist, il Moto Migrate ed infine il Quick Change 2.0. Dunque tantissime caratteristiche interessanti per il dispositivo Motorola.